Grupo Havas adere a pacto da ONU Mulheres pelo empoderamento feminino

O Grupo Havas acaba de aderir ao ‘Women’s Empowerment Principles‘, pacto da ONU Mulheres pelo empoderamento feminino no mercado de trabalho. Isso significa que, a partir de agora, no Brasil, as agências Z+ e Havas Health & You se comprometem com os 7 princípios instituídos pela organizaçao – entre eles estabelecer uma liderança corporativa sensível à igualdade de gênero, desenvolver políticas de empoderamento das mulheres por meio das cadeias de suprimentos e marketing, promover a igualdade de gênero com iniciativas destinadas às comunidades, além de medir, documentar e publicar os progressos. A BETC/Havas, do mesmo grupo, foi a precursora desse movimento ao se tornar signatária do WEPs em 2017.



María José Ezquerra (COO Havas Latin America & Havas International Americas), Jorge Percovich (CEO Havas Latam Group) e Andrea Isaac (CEO Colombia & Central Latam, Chief Product Officer Latin)

