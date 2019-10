Mulheres na criaçao | DPZ&T tem duas novas criativas na equipe

A DPZ&T anuncia a contrataçao de uma supervisora de criaçao e uma redatora para o time de Rafael Urenha, Chief Creative Officer da agência – respectivamente, Mariana Hasselmann, ex-Fbiz, e Sofia Calvit, ex-FCB Brasil. Formada em Publicidade e Propaganda e com 12 anos de experiência no mercado, Mariana passou pelas agências Bold e Wunderman. Na DPZ&T, passa a integrar a equipe que cuida de Itaú. Já a redatora Sofia Calvit está há mais de 10 anos no setor. É formada em Comunicaçao Social pela UFMG e tem pós-graduaçao em Formaçao do Escritor pelo Instituto Vera Cruz. Além da FCB Brasil, onde esteve por 6 anos, Sofia trabalhou em agências de Belo Horizonte, como Perfil252 e Lápis Raro. Na DPZ&T, está agora no time que trabalha com McDonald’s. | Foto: André Leigo

