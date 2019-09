Msgs bregas de WhatsApp agora declaram seu desejo de ser doador de órgaos

Nesse Dia Nacional de Doaçao de Órgao e Tecidos – comemorado hoje, dia 27 de setembro -, que tal avisar sua família que vc é um doador de órgaos? Foi pensando nisso que o redator Bernardo Quadros e o diretor de arte Leonardo Zardo lançaram o projeto ‘Declare no Grupo da Família’. A plataforma disponibiliza várias daquelas mensagens bregas compartilhadas no WhatsApp, mas com um detalhe – todas comunicam que vc é doador de órgaos. A iniciativa conscientiza sobre a importância de doar órgaos num país onde 47% das famílias ainda recusam a doaçao, segundo dados da ABTO, Associaçao Brasileira de Transplantes de Órgaos. Um único doador pode salvar até 14 vidas, de acordo com a entidade. Atualmente, o Brasil tem 40 mil pessoas na fila de espera por um transplante.

