Concurso Sardinhas 2023 – no prato, nas festas e nos ônibus de Lisboa

Já foram escolhidas as sardinhas vencedoras do ‘Concurso Sardinhas 2023’, organizado pela EGEAC (Empresa de Gestao de Equipamentos e Animaçao Cultural), e estao prontas para desfilar pela cidade durante todo o mês de junho como um dos símbolos das Festas de Lisboa – época quente em que a cidade ferve com a programaçao dos eventos e arraiais espalhados pelos bairros.

As vencedoras foram 5 sardinhas – 4 portuguesas e 1 brasileira. Todas muito criativas e originais. Concorreram um total de 1593 autores, que apresentaram 3267 propostas (2590 portuguesas e 677 estrangeiras) de 64 países, como Bangladesh, Brasil, Escócia, Egito, Filipinas, Jordânia e Ucrânia.

As sardinhas eleitas pelo júri desse ano, formado por trabalhadores da EGEAC, homenageiam o poeta Fernando Pessoa, a arte dos painéis de Sao Vicente, o arroz doce, o sushi e até o ilustrador britânico Martin Handford, autor do famoso ‘Wally‘.

Os autores Tiago Távora Veras, Rita Martelo, Luís Gil, Eliza Borkowska, Marta Dias levarao cada um, pelo trabalho apresentado, um prêmio no valor de 1.500 euros. E as sardinhas? Essas, durante esse mês de junho, estarao também circulando nos autocarros (ônibus) por toda a cidade, numa parceria entre a EGEAC e a Carris (empresa de transporte).

