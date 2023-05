Morre Rita Lee, estrela maior do rock nacional

Como nao amar o rock, como nao amar o pop, como nao amar a sua estrela maior, a amada Rita Lee. Ídola da minha juventude que, por mais que os anos passem, a gente pensa que nunca vai acabar. Só quem já cantou uma de suas músicas, com amigos queridos, na esquina da Ipiranga com a avenida Sao Joao, em uma noite muito especial, sabe o que está acontecendo com o meu coraçao. ;(

