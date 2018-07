#Copa2018 | TV aberta tem gol até 20 segundos antes que telas rivais

Sabia dessa? Conforme noticia a Folha, a TV aberta é a melhor opçao para assistir aos jogos da Copa do Mundo, porque “significa preciosos segundos de diferença entre o grito de gol do seu vizinho e o seu“. Durante o jogo entre França e Dinamarca, o jornal realizou uma experiência na casa de uma torcedora – além da transmissao pela Globo por meio de serviço de TV paga, conectou um 2º televisor em uma antena externa, sintonizado na Globo aberta, e, via wi-fi, um iPad e um computador no Globoplay. “A TV aberta é a que traz a transmissao mais rápida. Entre 4 e 5 segundos depois, chegam as mesmas imagens na TV paga. E, pela internet, o tablet e o computador se alternavam, entre 15 e 20 segundos atrás da TV aberta.” Leia mais aqui. | Foto via Onefootball

