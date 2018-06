Rock in Rio Lisboa chega ao fim amanhã – e vai rolar a bola e a festa

Depois do sábado e domingo da semana passada, mais 2 dias de Rock in Rio Lisboa na agenda dos ‘festivaleiros’ – como sao chamados aqueles que nao perdem os inúmeros festivais de música que agitam o verao em Portugal. O Rock in Rio Lisboa acontece desde 2004 – de 2 em 2 anos, no enorme espaço verde do Parque Bela Vista, com capacidade para cerca de 90 mil pessoas. Este ano, de novo mesmo, um palco só com músicas africanas, uma piscina para se refrescar enquanto assiste aos shows, um Dino Park com estátuas de dinossauros – “para as crianças” avisou Roberta Medina na apresentaçao para a imprensa, uma praça de alimentaçao ‘gourmet’ com ótimos chefes, um espaço VIP com varandao para aqueles que gostam de ver tudo do alto e bem de longe. E camarotes para quem está à procura de privacidade…

No último domingo, dia 24, lotaçao esgotada para assistir aos espetáculos nos diversos palcos, novidades e atraçoes espalhadas pelo recinto. Anitta brilhou e apresentou o seu portfólio musical com muita garra e vontade de mostrar a que veio. A ‘pequena versátil’ até de Carmem Miranda se vestiu para combinar com o seu lado internacional funkeiro tupiniquim. Mas quem colocou todo o mundo para dançar e cantar seus sucessos em inglês foi Bruno Mars. Um show limpo, sem efeitos e grandes cenários, com ótimos músicos no palco e coreografias muito bem marcadas – um misto de boy bands com as old bands americanas. Impecáveis!

Hoje, sexta, a programaçao também é intensa. Mas o que está a chamar mesmo a atençao na terra do fado é o concerto do ‘Xutos e Pontapés’, onde será feita uma homenagem a um dos seus integrantes, o guitarrista Zé Pedro, falecido no ano passado. Para esta ocasiao está anunciada a presença do presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, fã confesso dessa banda ícone do rock nacional. Amanhã, sábado, a 8ª ediçao do Rock in Rio Lisboa chega ao fim. Os concertos começam mais cedo e Ivete Sangalo sobe o palco às 17:45 para fazer o ‘esquenta’ antes do jogo Portugal x Uruguai, que será transmitido em teloes espalhados por vários espaços do recinto. E vai rolar a festa, digo, a bola, até a entrada das duas últimas atraçoes – Jessie J. e Katy Perry. Haja fôlego, coraçao e muita emoçao!

Em tempo – acima, o vídeo que fez parte da campanha internacional deste ano.

