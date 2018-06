Pichou pedido de ajuda a ‘Tramp’ na Pedra do Arpoador – acabou preso

Quem conta é o Ancelmo – diz que Bruno Eduardo Gentil Batalha, de 38 anos, foi preso nessa madrugada depois de ser flagrado fazendo uma pichaçao enorme na Pedra do Arpoador, Zona Sul do Rio. “Donald Tramp, é nóis, o povo pede help!“, dizia sua mensagem. No momento em que fazia fotos da pichaçao, guardas do Grupamento Especial de Praia o prenderam. Bruno foi levado para a delegacia de Polícia Civil do Leblon, onde o caso foi registrado como crime ambiental.

publicidade publicidade