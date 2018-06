‘No Digital Distortion mark’ – Dove lança tag que identifica imagens sem manipulaçao

A Dove anuncia uma novidade – a ‘No Digital Distortion mark‘, tag para identificar imagens de mulheres reais na propaganda. O objetivo é revelar o grau de distorçoes digitais e manipulaçoes que ocorrem na mídia. A tag será lançada globalmente no início de julho, e as campanhas de desodorante vao liderar a iniciativa. Até 02 de janeiro de 2019, será incorporada a todas as imagens da marca que exibem mulheres – através da forma impressa, digital e social – e identificará que a imagem nao foi manipulada. Ainda segundo a marca, “Dove será responsável apenas por mostrar representaçoes genuínas de pessoas, mostrando-as como elas sao na vida real“. A campanha busca ajudar as mulheres a se sentirem representadas, sabendo que a imagem que veem nao teve nenhuma manipulaçao digital para se ajustar a padroes irreais de beleza. Pesquisa do Relatório Global sobre Beleza e Confiança da Dove (2016) mostra que as mulheres em escala global perderam a fé naquilo que estao vendo – 77% acreditam que todas as imagens na mídia foram alteradas ou retocadas digitalmente.

