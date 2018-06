Globo anuncia abertura de inscriçoes para seu programa de trainees

As inscriçoes para o programa Trainee Globo 2018 estao abertas até o dia 15 de julho. A última ediçao do programa, em 2014, reteve mais de 80% dos profissionais contratados – todos em funçoes estratégicas. A Globo avisa que os interessados devem ter no máximo 2 anos de formados em graduaçao ou pós-graduaçao, ou estarem cursando pós-graduaçao. Nível de inglês avançado também é um pré-requisito. Todos os cursos de nível tecnólogo e de graduaçao sao aceitos. O processo seletivo será composto de testes onlines e etapas presenciais. Os candidatos poderao ser direcionados para as áreas de Tecnologia, Programaçao, Entretenimento, Jornalismo – no Rio de Janeiro – ou Negócios – em Sao Paulo. Mais informaçoes estao disponíveis em vempraglobo.com.br/trainee.

