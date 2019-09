#CorreAquiCrivella | Uma bela ideia que merece muitos beijos

Por essa ninguém esperava. O beijo entre 2 homens, na revista em quadrinhos censurada pelo prefeito Crivella na Bienal do Rio, virou sinal dos desmandos e da falta de atençao e cuidado com a cidade por parte do poder público. | Foto de capa: tuite de Pedro Machado

Q foda … isso tem q virar um movimento … quem tem a manha de fazer isso, pega os problemas do Rio (não é difícil de achar) e bota essa imagem pra ver se o prefeito manda seus agentes pra dar um jeito https://t.co/i4JB6FBbTD — Marcelo D2 (@Marcelodedois) September 7, 2019

