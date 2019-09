Saindo do forno – marca Mundial FIFA Qatar 2022 é de Portugal

Desde a semana passada já está rolando na mídia especializada o 1° gol de Portugal no Campeonato do Mundo FIFA Qatar 2022 – a marca do evento foi criada por uma agência portuguesa, a Unlock Brands, depois de vencer um concurso disputadíssimo que começou em 2016. O seu diretor de criaçao, Miguel Viana, tem uma vasta experiência nesse tipo de concursos internacionais e projetos de branding como o Euro 2016, o Mundial 2018, a Copa América 2015, além de outros campeonatos esportivos nacionais. “A marca incorpora a visao de um evento que conecta e envolve o mundo inteiro. Ao apresentar elementos marcantes da cultura árabe local e regional, faz referências ao jogo”, explica nota de imprensa da FIFA. Sao eles – as dunas do deserto, o número de estádios (8), o símbolo do infinito, o troféu do Mundial e o lenço tradicional de lã usado no inverno, época em que será realizada a competiçao (de 21 de novembro a 18 de dezembro). Com Meios&Publicidade.

