Nessa cidade da Dinamarca, o símbolo dos pedestres agora é um viking – viu essa?

Para honrar suas origens, a cidade dinamarquesa de Aarhus alterou o símbolo dos pedestres nos semáforos. Em 17 sinaleiras da cidade, o clássico homenzinho deu lugar a um viking. :-) A iniciativa é uma parceria da prefeitura com o Moesgaard Museum, museu local de história e arqueologia. Aarhus, a 2ª maior cidade da Dinamarca, foi fundada por vikings no século VIII. Com informaçoes do Quartz e do The Local. | Foto de capa: Henning Bagger

