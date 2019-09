Sumiu, perdeu, deletou? O Recoverit recupera seus dados de forma fácil e rápida

Quem nunca experimentou aquela sensação angustiante – que pode variar de leve desespero a pânico total – por ter perdido algum arquivo digital importante? Seja por acidente, pela ação de um vírus ou malware ou pelo mau funcionamento do computador, a perda de arquivos é uma dor de cabeça comum para os usuários de tecnologia. Mesmo cópias de segurança não são a garantia de que arquivos e dados estão a salvo de qualquer risco. Nesse cenário, softwares de recuperação de dados ganham espaço, atentos às necessidades de usuários pessoais e corporativos. Isso significa que aquela temida tela azul, uma queda de energia repentina ou mesmo um simples descuido não precisa arruinar horas inteiras de trabalho, sumir com anos de memórias ou se transformar num problema caro e difícil de resolver.

O Recoverit, da Wondershare, surgiu justamente para trazer de volta aqueles arquivos que, num primeiro momento, poderiam parecer caso perdido. Ele ajuda o usuário a recuperar arquivos que foram perdidos, corrompidos ou apagados, de mais de 1000 tipos e formatos diferentes – sejam eles documentos, fotos, vídeos, áudios, e-mails e até arquivos compactados nos formatos ZIP ou RAR. O software funciona para diferentes dispositivos de armazenamento, incluindo o disco rígido do computador com Windows ou Mac, cartões de memória, câmeras digitais, filmadoras, pendrives e HDs externos. Recupera também arquivos deletados da lixeira e arquivos corrompidos mesmo quando o computador está avariado.

Fácil de usar, com uma interface gráfica simples, moderna e intuitiva, o Recoverit está disponível para experimentação gratuita. No vídeo acima você confere um tutorial que mostra como é fácil recuperar arquivos deletados com o Recoverit. São necessários apenas 3 passos para sua configuração – escolher qual tipo de arquivo deseja recuperar, indicar quais locais o programa deve escanear e iniciar o processo de busca. Já na tela inicial são exibidas as 8 opções disponíveis de recuperação – recuperação de arquivos eliminados, da lixeira, de disco formatado, de partição eliminada, de dispositivos externos, de ataques de vírus, recuperação de dados após bloqueio do sistema e recuperação geral. Além de sua versatilidade de formatos e discos recuperáveis, outra vantagem do Recoverit da Wondershare é sua taxa de sucesso, que chega aos 96%.

Com a versão gratuita você tem acesso a uma demonstração de funcionamento do Recoverit, e pode se certificar de que os arquivos que procura podem ser recuperados – isso porque, mesmo na versão grátis, o software mostra um preview dos arquivos recuperados, o que significa que você não precisa pagar para ter certeza de que poderá ter seus arquivos de volta. O Recoverit é um desenvolvimento da Wondershare, especialista no mercado desde 2003. Para saber mais visite o site do Recoverit – para fazer o download, clique aqui.

