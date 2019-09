Açao da Heineken transforma posts em doaçoes ao Instituto Ayrton Senna

Até 25 de outubro, a cada post publicado nas redes sociais com a hashtag #ObrigadoSenna, R$ 5 serao destinados à continuidade do legado deixado por Senna através do seu instituto, que contribui para a educaçao pública brasileira. A açao é uma iniciativa da Heineken em parceria com a família Senna. Para que o post seja contabilizado, o perfil deverá estar aberto (público) e é preciso marcar o perfil @heinekenbr no Instagram e no Twitter e @Heineken no Facebook. Os participantes poderao concorrer a pares de ingressos para o GP do Brasil de Fórmula 1, no dia 17 de novembro, se cadastrando no site heineken.com/br/obrigadosenna. A assinatura da campanha #ObrigadoSenna é da Integer\OutPromo.

