Cristiano Ronaldo oferece 1 jantar a antigas funcionárias do McDonald’s

Era uma vez… A história começa com uma entrevista ao canal britânico ITV ao super, mega jogador do Juventus, o português Cristiano Ronaldo. Nessa entrevista ‘intimista’, o craque lembrou da infância e dos seus 12 anos, quando teve que sair da sua terra natal, a ilha da Madeira, para treinar na Academia do Sporting, em Lisboa. Tempos nada fáceis, longe de casa, onde ele e outros companheiros matavam o tempo e a fome de adolescente no McDonald’s. A declaraçao veio com algo a mais que imediatamente virou notícia no país, nao fosse ele um ídolo mundial e da garotada em Portugal. “À noite, tínhamos um pouco de fome. Havia um McDonald’s ao lado do estádio, batíamos à porta e pedíamos para ir comer um hambúrguer qualquer”. Nesse local estavam sempre de serviço “a Edna e outras duas meninas”, que ofereciam de graça os hambúrgueres que sobravam. Tempos depois, o jogador andou à procura delas mas nunca mais as encontrou, porque o McDonald’s havia fechado. Mas, “se esta entrevista puder ajudar a encontrá-las, eu ficaria muito feliz. Quero convidá-las para irem a Turim ou a Lisboa jantar comigo.”

Foi a senha para que os jornalistas interessados se mobilizassem para encontrar um final feliz para essa história. Nao demorou muito para que uma dessas senhoras, Paula Leça, fosse localizada pela Rádio Renascença. “Ainda estou a achar graça. Já tinha contado ao meu filho que achava que era mentira, porque a mae dele nunca poderia ter dado um hambúrguer ao Cristiano Ronaldo. O meu marido já sabia, foi algumas vezes buscar-me lá à noite e também viu (…) Se vier o convite, lá estarei com certeza. A primeira coisa será agradecer e, no jantar, teremos tempo para recordar esse tempo”, explicou.

Verdade, mentira ou é um desses ‘cases history’ que tem tudo para sentir o gosto do sucesso no próximo Cannes Lions? Aguarda-se maiores desenvolvimentos… Matéria da SIC.

publicidade publicidade