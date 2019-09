Burger King vai eliminar brinquedos plásticos de seus lanches – e reciclar os q ainda restam

O Burger King está dando um passo importante que pode servir de exemplo para todo o setor de fast-food. A empresa decidiu remover todos os brinquedos de plástico de seus lanches destinados ao público infantil. Além disso, no Reino Unido – onde a iniciativa teve início –, o restaurante está convidando as pessoas a descartarem brinquedos plásticos de lanches passados em lixeiras especialmente desenvolvidas para a açao. Eles serao derretidos, reciclados e transformados em objetos úteis como ferramentas e áreas de recreaçao, diz o site FastCompany. O brasileiro Fernando Machado, CMO global do BK, afirma que a rede pretende remover os brinquedos plásticos nao biodegradáveis de todos os seus mercados até 2023. Leia mais aqui.

