Márcio Canuto anuncia o “exagerado” Giga Tasty do McDonald’s – veja isso

Para protagonizar a campanha de lançamento do Giga Tasty, que chega esta semana aos restaurantes do McDonald’s, a DPZ&T escolheu o nada discreto Márcio Canuto. O filme que vc vê logo acima estreia hoje à noite na TV. Já na semana passada, em Sao Paulo, diversos restaurantes da marca destacaram Canuto no quadro de “Destaque do Mês” como se, a partir de agora, ele estivesse trabalhando no McDonald’s. Mas nesta 3ª feira, a estreia do comercial revela que sua contrataçao estava relacionada ao lançamento do hambúrguer, o maior do Mc. A direçao de cena é de Laga Villanova e a produçao, da Prodigo Films.

