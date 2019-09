Volkswagen mudou o Fusca de lugar na capa do álbum dos Beatles – sabe por quê?

A Volkswagen encontrou um jeito engenhoso de divulgar sua tecnologia Park Assist, que auxilia o motorista a estacionar o veículo. Lembra da icônica capa do álbum ‘Abbey Road’, de 1969, em que os Beatles aparecem atravessando a rua de mesmo nome, em Londres? Talvez vc nunca tenha reparado, mas o Fusca que aparece na capa do disco está mal estacionado – metade do carro está na rua e a outra metade, na calçada. Em comemoraçao aos 50 anos do álbum, a VW decidiu entao recriar a imagem – dessa vez, com o carro devidamente estacionado (veja abaixo). ;-) A criaçao é da NORD DDB da Suécia. Leia mais no DesignTAXI.

publicidade publicidade