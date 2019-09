‘Adland’ sai do ar por divulgar comercial da Bridgestone – advogado reclamou

O ‘Adland’ é um dos pioneiros entre os sites de notícias do mercado publicitário. No ar desde 1996 – apenas 1 ano a menos do que o Blue Bus –, já passou por alguns “perrengues”, como ser banido do Google AdSense e recorrer ao financiamento coletivo para manter-se no ar – leia nota anterior. Na semana passada, mais uma ameaça à sua continuidade. Åsk Wäppling, fundadora do site, foi avisada pelo seu servidor Vultr de que tinha 24 horas para retirar o domínio do ar. O motivo? O servidor recebeu um e-mail do escritório de advocacia Holland & Hart LLP exigindo que o site removesse um comercial de 2003 da Bridgestone. O comercial em questao, ‘A Dog’s Life’, criado pela BBDO de Bangkok, levou prata no Asia-Pacific Adfest daquele mesmo ano. Aparentemente a Bridgestone nao quer ter seu nome associado ao conteúdo em questao, e está penalizando um site que simplesmente divulgou sua criaçao – e premiaçao, a propósito. A empresa de advocacia também alega que, ao citar o nome Bridgestone, o Adland está violando uma marca registrada (!). Por enquanto o site permanece fora do ar e nao se sabe se voltará à ativa – Åsk Wäppling já demonstrou estar cansada de passar por situaçoes similares e ver seu trabalho de décadas ameaçado dessa forma. Veja o que o Adland falou a respeito no LinkedIn e no Twitter.

