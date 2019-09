A inveja criativa dos “nerds da publicidade” – vc nao pode perder esse comercial

Os mais novos sócios e diretores de criaçao da GUT, rede independente lançada recentemente pelo brasileiro Anselmo Ramos e pelo argentino Gastón Bigio, protagonizam mais um capítulo da Envy Chain. Responsáveis pela campanha invejada por Ramiro Raposo da La Comunidad no capítulo anterior, estes 2 “nerds da publicidade“, como eles mesmos se definem no vídeo, revelam pela 1ª vez sua inveja criativa. O comercial que “invejam profundamente” é uma obra-prima da criatividade publicitária argentina, storytelling impecável, com uma deliciosa trilha sonora e nenhuma fala. Simplesmente sensacional! Vai perder? Aperta o play! ;-)

publicidade publicidade