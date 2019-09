Inteligência artificial num comercial, a inveja da semana na Envy Chain

Ramiro Raposo, vice-presidente da La Comunidad de Buenos Aires, revela no capítulo 96 da corrente da inveja que trabalho gostaria de ter feito. Ramiro tinha sido invejado no capítulo anterior pelo Fabio Fernandes, fundador da F/Nazca Saatchi & Saatchi, e que deixou recentemente a agência. O trabalho invejado pelo Ramiro é de uma dupla super premiada de criativos equatorianos, que acabam de se tornar sócios e diretores executivos de criaçao de uma nova agência com escritórios em vários países. Quer saber qual é? Aperta o play. ;-)

