Viu essa? Em nome da inclusao, Mattel lança 1º boneco de gênero neutro

Nessa 4ª feira, dia 25, a Mattel lançou um(a) boneco(a) que pode ser um menino, uma menina, ambos ou nenhum dos dois. O brinquedo de gênero neutro é mais uma iniciativa da marca em busca de inclusao e diversidade. Como explica a TIME, os bonecos da série ‘Creatable World’ nao têm lábios muito grandes, cílios muito longos, maxilares muito largos e nem seios como a Barbie ou ombros largos como Ken. Todos se parecem com um garoto de 7 anos, de cabelo curto, mas cada um vem com uma série de acessórios, entre eles uma peruca e um guarda-roupa bastante eclético. Assim, a criança pode personalizar o boneco a seu gosto. No 1º comercial do produto, a Mattel mostra um grupo de crianças que atende por pronomes variados, numa referência direta a jovens com identidade trans e nao-binária. Para Richard Dickson, presidente da Mattel, a forma como cada um cria seus filhos é decisao dos pais, mas os brinquedos da marca sao “em última análise, panos de fundo para conversas culturais, mas é a sua conversa, nao a nossa; sua opiniao, nao a nossa.” Leia mais na TIME, que fez uma matéria aprofundada sobre o assunto.

publicidade publicidade