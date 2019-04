Corvos de ‘Game of Thrones’ invadem sites de mídia – anunciam a última temporada

Os sites nymag.com, The Cut e Vulture – todos da New York Media – serao invadidos nessa 6ª feira por corvos de ‘Game of Thrones’. Às vésperas da estreia da 8ª e última temporada da série, os pássaros voarao sobre as páginas das 3 publicaçoes na web, que também terao suas fontes e layout alterados para melhor combinar com Westeros – o continente onde a maior parte da série acontece. Segundo a Adweek, essa é a 1ª vez que as marcas da New York Media fazem esse tipo de ‘takeover’. A açao, parceria com a HBO, vai até domingo, 14 de abril, data em que ‘Game of Thrones’ retorna à TV para seus derradeiros episódios.

