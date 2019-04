Melhor pastel de nata de Lisboa – o vencedor é de comer rezando…

Nao foi a 1ª nem será a última vez que participo da plateia, é claro, do concurso do melhor pastel de nata de Lisboa, promovido pelo festival ‘Peixe em Lisboa‘. O ritual é sempre o mesmo – sobre uma mesa, acondicionados em caixas numeradas, os jurados têm a difícil missao de provar e escolher os deliciosos pastéis de nata das diversas pastelarias que previamente foram selecionadas para entrar nesta 11ª Prova Nacional do Pastel de Nata. Durante a prova, sao avaliados a massa, o sabor, o recheio e o aspecto final de cada um, dentro de critérios muito especiais. Esse ano, o grande vencedor foi produzido pela Pastelaria Santo António, no tradicional bairro do Castelo, em Lisboa. De comer rezando… Em tempo – o ‘Peixe em Lisboa’ já está na sua 12ª ediçao e vai até o dia 14 de abril.

publicidade publicidade