Sprite colocou hater cara a cara com 100 de suas vítimas – veja no que deu

A Sprite convidou um hater para participar de um experimento. Foi assim que o garoto, que atacou cerca de 565 pessoas em mais de 1000 tuites durante o ano passado, acabou cara a cara com 100 de suas vítimas. Os insultados usavam camisetas onde estavam impressas as mensagens ofensivas postadas pelo jovem. Um a um, eles se aproximavam e liam os insultos em voz alta. Em seguida, no auge da tensao, todos cercam o hater, começam a cantar ‘All You Need is Love’, dos Beatles, e o abraçam. A campanha, criaçao da argentina Santo, quer mostrar que o amor é maior que o ódio. A agência garante que o troll nao fazia ideia da natureza do experimento, e que nao podia prever qual seria sua reaçao. Ele, por sua vez, declarou – “Quando todos eles me abraçaram, eu pensei… eu nunca vou esquecer isso”. Assista ao vídeo logo acima. Abaixo, os bastidores da açao. Saiu na Creativity.

publicidade publicidade