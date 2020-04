COVID-19 | Hoje, na Globo em Portugal, Jornal Nacional ao vivo

Para os que nao querem aguardar nem mais um minuto para saber as principais notícias do Brasil e do mundo, o Jornal Nacional ganha novo horário em Portugal – a partir das 00:30, de 2ª a sábado, ao vivo. O JN “vai permanecer nesse horário enquanto os acontecimentos em torno da pandemia do COVID-19 assim o justificarem”, avisam. William Bonner e Renata Vasconcelos sao os apresentadores do principal telejornal do Brasil, com uma duraçao entre os 60 e os 85 minutos. E mais informaçao – durante os intervalos da programaçao diária, está a ser exibida a série “Novo Coronavírus – Perguntas e Respostas”, com dados sempre atualizados por médicos e especialistas sobre as principais dúvidas do público. Globo – Em Portugal, o canal está disponível na posiçao 10 nas grades de programaçao dos operadores MEO, NOS, NOWO e Vodafone TV, e também em HD.

