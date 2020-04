O comunicado oficial sobre o cancelamento do #CannesLions – leia aqui

O Cannes Lions comunica que o Festival anual de Criatividade nao ocorrerá em outubro, conforme planejado anteriormente. A próxima ediçao do Festival será realizada de 21 a 25 de junho de 2021.

À medida que o impacto do COVID-19 continua sendo sentido em todo o mundo pelos consumidores e nossos clientes nos setores de marketing, criatividade e mídia, ficou claro para nós que as prioridades de nossos clientes mudaram para a necessidade de proteger as pessoas, para atender os consumidores com itens essenciais e focar na preservaçao de empresas, sociedade e economias.

Nossa decisao difícil segue consultas detalhadas com nossos parceiros e clientes e reflete os desafios sociais, de saúde e econômicos sem precedentes que o mundo enfrenta atualmente, bem como nosso desejo de remover qualquer incerteza sobre a execuçao dos prêmios e eventos para nossos parceiros e clientes.

‘O Cannes Lions sempre foi sobre criatividade e os prêmios Lions. Percebemos que a comunidade criativa tem outros desafios a enfrentar e simplesmente nao está em posiçao de apresentar o trabalho que definirá a referência de excelência. As indústrias de marketing e criatividade, em comum com tantas outras, estao atualmente em turbulência, e é claro que podemos desempenhar nossa pequena parte removendo todas as especulaçoes sobre o Festival deste ano. Tentamos tomar nossas decisoes o mais cedo possível para dar total clareza à indústria sobre a situaçao, e é por isso que estamos anunciando essa mudança hoje’, comentou Philip Thomas, Presidente do Cannes Lions.

Simon Cook, diretor administrativo do Cannes Lions, acrescentou: ‘Todos esperamos um momento mais positivo – no momento, o Cannes Lions continuará a reunir a comunidade criativa global e a inspirar onde podemos encontrá-la. Nosso recente apelo por histórias inspiradoras e criativas de todo o mundo já reuniu centenas de relatos de nossa comunidade se unindo e mostrando progresso nessa crise. Acreditamos firmemente que os Leoes continuam a oferecer um reconhecimento valioso a essa comunidade e esperamos celebrar e homenagear o trabalho em 2021, quando se espera que o mundo se sinta mais estável, e nossa comunidade possa dar ao trabalho o foco que merece’.” Leia o original em inglês aqui.