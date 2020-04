Viu essa? Melhor nao ;-) Campanha da Webmotors foi feita para nao ser vista

Diante da pandemia do coronavírus, a orientaçao é que a populaçao fique em casa e evite aglomeraçoes, a fim de impedir que o vírus se propague mais. Mesmo assim, alguns ainda ignoram o perigo, saindo às ruas e colocando em risco a saúde de todos. “Pensando neste problema, criamos a 1ª propaganda que tem como objetivo nao ser vista“, afirma Rafael Constantinou, CMO da Webmotors. A açao parte do time de branding e criaçao da Webmotors, em parceria com a Acessooh e JCDecaux, empresas de mídia offline, e contará com exposiçao em mais de 100 relógios de rua e painéis de LED em cidades como Sao Paulo, BH, Porto Alegre, Brasília, Londrina, Cuiabá, Caxias do Sul e Joinville. A campanha ainda reforça o movimento #fiqueemcasa, utilizado também por várias outras marcas.

