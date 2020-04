Rock in Rio Lisboa transferido para 2021

O Rock in Rio Lisboa, que seria realizado agora em maio, acaba de ter sua data alterada para 2021. “(…) Tomamos a decisao de alterar as datas da 9ª ediçao do Rock in Rio Lisboa para os dias 19, 20, 26 e 27 de junho de 2021, com a certeza de que esta será uma ediçao ainda mais mágica e especial. A festa está no nosso ADN e é esta partilha de emoçoes, esta energia revitalizante que queremos continuar a oferecer. E em 2022 estaremos de volta para a 10ª ediçao, nao deixando sequer espaço para a saudade e retomando a festa“, avisa o release dos organizadores. Boa sorte e até breve!

