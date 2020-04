Vendas da cerveja Corona, no fim das contas, aumentaram e muito – sabe pq?

Ainda em fevereiro, a Constellation Brands, proprietária da cerveja Corona, desmentiu uma pesquisa que sugeria que as vendas da bebida estavam em queda por causa da pandemia do coronavírus. Agora, os mais recentes números da Nielsen comprovam a afirmaçao da empresa – as vendas da Constellation nos EUA subiram 39% na última semana, puxadas pela marca Corona, que teve um aumento de 50%. Segundo Jack Neff, editor do Ad Age, o motivo chega a ser irônico – “aparentemente, a Corona está se mostrando uma escolha popular nos happy hours feitos pelo Zoom”, a plataforma de videoconferência. Quem também registrou aumento de vendas nos EUA foi a Kimberly-Clark – na semana encerrada em 15 de março, o crescimento foi de 160%, impulsionado pelas marcas de papel higiênico Scott e Cottonelle. Do Ad Age.

