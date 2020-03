Mari Palma e Phelipe Siani entram em quarentena – Mari está com o coronavírus

A CNN Brasil informa que os âncoras Maria Palma e Phelipe Siani, a partir de hoje, nao apresentarao o programa “Live CNN” por estarem em quarentena. Mari sentiu sintomas de gripe na noite da última 6ª feira (27) e, após consulta com os médicos, concluiu-se diagnóstico de infecçao pelo novo coronavírus. Por orientaçao dos especialistas de saúde e da CNN Brasil, Mari foi colocada em isolamento em casa até a sua completa recuperaçao. Siani, embora nao tenha sentido nenhum sintoma, também está em quarentena por conviver com Mari. Durante o período de quarentena, Mari e Siani farao participaçoes especiais no programa, ao vivo, direto da residência em Sao Paulo. O casal será substituído pelo apresentador Diego Sarza, da CNN Rio de Janeiro, e por Elisa Weeck, âncora do telejornal Newsroom. O canal informa ainda que, neste momento, conta com cerca de 40% de seus profissionais em home office.

publicidade publicidade