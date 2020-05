COVID-19 | O novo normal em Portugal – arte, máscaras, receios e sorrisos

Começou nessa 2ª feira, 18 de maio, Dia Internacional dos Museus, a 2ª fase do desconfinamento aqui em Portugal. A data parece ter sido escolhida a dedo para que esse ‘novo normal’ comece a fazer parte da vida da populaçao. Grande parte dos museus de todo o país vao estar abertos, com exposiçoes gratuitas e iniciativas online, e as já conhecidas normas que exigem uso de máscaras e distanciamento social. Monumentos e palácios também podem ser visitados. Ponto para o turismo e um 1º sinal de que estao fazendo todos os esforços para receber os futuros turistas com segurança e o público em geral.

Aqui em Lisboa, o clima tem “um respirar diferente para ver se vai dar certo”, como disse a vizinha da varanda ao lado, antes dos comentários sobre algumas das novas regras – o uso de máscaras ou viseiras nas crianças enquanto estiverem nas escolas e nos transportes públicos passa a ser obrigatório a partir dos 10 anos. Escolas com aulas apenas para os alunos do 11º e 12° anos (final do período escolar obrigatório). As creches foram reabertas, assim como os espaços sociais de apoio aos deficientes e as visitas aos lares de idosos. Lojas de rua, cafés e restaurantes também abriram as portas, com medidas especiais e muita vigilância.

Mas bom mesmo foi entrar na Pastelaria Paris, a melhor aqui da área, pedir um café e em troca receber sorrisos do pessoal que podiam ser vistos até por trás das máscaras. Para completar essa manhã de surpresas e ainda muito receio, o ‘Público’ distribuiu máscaras grátis na compra do jornal, com ilustraçoes de algumas peças que existem nos museus portugueses.

Portugal registra hoje 1.231 mortes relacionadas com a covid-19, mais 13 do que no domingo, e 29.209 infetados, mais 173, segundo o boletim epidemiológico divulgado no dia 18 de maio pela Direçao Geral da Saúde.

Em comparaçao com os dados de domingo, em que se registravam 1.218 mortos, constatou-se um aumento de óbitos de 1,1%.

Relativamente ao número de casos confirmados de infecçao pelo novo coronavírus (29.209), os dados da Direçao Geral da Saúde (DGS) revelam que há mais 173 casos do que no domingo (29.036), representando um aumento de 0,6%.

