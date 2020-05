Publicitário cria app com agenda de lives – é o ‘deus me Live!’ ;-)

Com a oferta crescente de shows transmitidos ao vivo, via streaming, durante a quarentena, muita gente fica se perguntando qual é a live do dia. Pensando nisso, o publicitário piracicabano André de Moura Romani criou um aplicativo que reúne a agenda diária, semanal e mensal de lives, categorizadas por estilo musical. O nome ‘deus me Live!’, conforme explica André, “é uma brincadeira com o ditado popular, já que no início as lives pareciam sufocar a agenda e o feed de todas as redes”. ;-) Por enquanto o aplicativo está disponível na versao Android e, em breve, deve estar também na App Store. Clique aqui para saber mais.

