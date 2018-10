Depois de Lisboa, Óbidos – mostra itinerante ‘A Língua Portuguesa em Nós’

Beleléu, bagunça, moleque, quilombo, cachimbo, caçula, maracutaia… Que língua é essa? Perguntou alguém ao meu lado, encafifado como eu com a diversidade e os muitos significados das palavras que estavam impressas num cartaz da exposiçao ‘A Língua Portuguesa em Nós’, no MAAT (Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia), em Lisboa até o próximo domingo. A mostra itinerante apresenta um recorte do Acervo do Museu da Língua Portuguesa, atualmente em reconstruçao em Sao Paulo, e promove uma viagem audiovisual que passa pela música, gastronomia e literatura da língua falada por mais de 260 milhoes de pessoas no mundo.

Antes de chegar a Portugal, a mostra estreou na 16ª ediçao da FLIP (Festa Literária Internacional de Paraty) e passou por Cabo Verde, Angola e Moçambique. Depois de Lisboa, vai ficar instalada até o final de outubro em Óbidos, vila medieval organizadora do Fólio (Festival Internacional de Literatura de Óbidos), onde foi assinado um protocolo com representantes políticos dos 2 países e outras personalidades. “A vinda desta exposiçao é apenas o começo de uma relaçao mais próxima com o Brasil. É o 1º passo para se criar uma extensao do Museu da Língua Portuguesa em Óbidos”, declarou o presidente da Câmara de Óbidos, Humberto Barreto.

O Museu da Língua Portuguesa é uma iniciativa do Governo do Estado de Sao Paulo, por meio da Secretaria de Estado da Cultura, concebido e realizado em parceria com a Fundaçao Roberto Marinho. Tem como patrocinador principal a EDP, patrocinadores Grupo Globo, Grupo Itaú e Sabesp e apoio do Governo Federal, por meio da lei federal de incentivo à cultura. O IDBrasil é a organizaçao social responsável pela gestao do Museu.

