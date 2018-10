“Como clonar o WhatsApp”, “como fazer arroz” – o que os brs + procuram na internet

Levantamento feito pela SEMrush revela as buscas mais realizadas pelos brasileiros na internet quando a pesquisa inicia com a palavra “como”. Em 1º lugar vem a curiosidade sobre como baixar vídeos do YouTube. Logo em seguida, a pergunta é sobre uma prática ilegal – como clonar o WhatsApp. No ranking completo, divulgado logo abaixo, figuram ainda as dúvidas sobre como fazer várias receitas – de panqueca a bolinho de chuva. Entre as mais curiosas, “como rezar o terço” e “como ganhar dinheiro“.

Como baixar vídeos do YouTube Como clonar WhatsApp Como fazer panqueca Como desenhar Como fazer pipoca doce Como fazer brigadeiro Como rezar o terço Como ganhar dinheiro Como fazer arroz Como fazer bolinho de chuva Como fazer pudim Como baixar músicas Como emagrecer rápido Como se escreve Como baixar vídeo do Facebook Como fazer molho branco



