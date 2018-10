Coca-Cola falha na traduçao, deseja a morte para seus consumidores da Nova Zelândia

Nem anunciantes do peso da Coca-Cola estao isentos das barreiras linguísticas e culturais que desafiam a publicidade num mundo globalizado. Na Nova Zelândia, querendo dar um inofensivo “Olá, amigo” para os usuários de sua vending machine, a Coca acabou mandando um “Olá, morte” (!). No idioma Māori, falado pelo povo maori, nativo da Nova Zelândia, “Kia ora” significa olá, e “mate”, morte. A confusao ocorreu porque, em inglês, “mate” significa “amigo”, “companheiro”, “camarada”, e a Coca-Cola acabou juntando, na mesma frase, o idioma Māori com o termo em inglês, amplamente utilizado na Austrália, na Nova Zelândia e no Reino Unido. Tudo indica, no entanto, que os neozelandeses nao levaram a mal – “Mesmo que refrigerantes com alto teor de açúcar nao sejam a melhor opçao, especialmente para a saúde bucal, eles nao sao, pelo menos que eu saiba, imediatamente letais”, brincou Darren Davis, morador de Auckland. ;-) Via DesignTAXI.

When attempts at cultural sensitivity go bad. In Te Reo Māori, “kia ora mate’ means “greetings death”. While high-sugar soft drinks aren’t great, especially for dental health, they are not as far I know immediately lethal. https://t.co/Vi5CN3pw56 — Darren Davis (@DarrenDavis10) 14 de outubro de 2018

