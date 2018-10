Globo anuncia patrocinadores do Futebol 2019 e da F1

Brahma, Chevrolet, Itaú, Vivo, Casas Bahia e Hypera Pharma sao os patrocinadores das transmissoes do Futebol 2019 na Globo. Cerveja Itaipava, Nivea, Santander, Net, Renault do Brasil e TIM patrocinam a Fórmula 1. Os patrocinadores foram anunciados na noite dessa 2ª feira. Segundo a Globo, no 1º semestre de 2018, cerca de 185 milhoes de pessoas acompanharam as transmissoes dos jogos de futebol na TV. No Globoesporte.com, o conteúdo sobre o esporte teve um alcance mensal de 5,7 milhoes de torcedores. Enquanto isso, o Cartola somou mais de 10 milhoes de downloads, com mais de 8 milhoes de cartoleiros ativos.

