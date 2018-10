Lisboa ficou mais cara – taxa turística aumentou

Em 2019, a taxa turística vai subir de 1 para 2 euros diários, até um limite de 14 euros ao invés dos atuais 7 euros, mantendo-se a regra dos atuais 7 dias. Aprovada em 2014, a Taxa Municipal Turística começou a ser aplicada em janeiro de 2016 sobre as dormidas de turistas nacionais (incluindo lisboetas) e estrangeiros nas unidades hoteleiras ou de alojamento local, sendo cobrado 1 euro por noite até um máximo de 7 euros. Isentos deste pagamento estao as crianças até 13 anos, assim como quem pernoita na cidade para obter tratamento médico e seus acompanhantes. Com este aumento, a Câmara Municipal de Lisboa estima arrecadar 36,5 milhoes de euros com a Taxa Municipal, mais do dobro do estimado em 2018. A taxa turística vai ser associada ao “reforço da receita para mobilidade e transporte, à higiene urbana e aos novos protocolos de competências”, além de contribuir para “algumas questoes de segurança que preocupam a cidade”, declarou à Lusa o vereador das Finanças, Joao Paulo Saraiva. As receitas anteriores já foram aplicadas em eventos como o Festival Eurovisao da Cançao deste ano e vao também ajudar a financiar a cimeira de tecnologia e inovaçao Web Summit, programada para novembro em Lisboa. Durma-se com um barulho desses e… acorde bem humorado.

