Brahma compensa hora perdida por usuários de iPhone nessa 2ª feira

Para recuperar a hora perdida nesta 2ª feira, quando milhares de brasileiros tiveram seus iPhones automaticamente antecipados para o horário de verao, a Brahma vai oferecer uma hora de ‘double chopp‘ para os consumidores. Quem estiver interessado deve apresentar o post da marca, hoje, das 18:00 às 20:00, nos estabelecimentos participantes do Rio e de Sao Paulo – confira a lista abaixo. Assinada pela agência Africa, a açao de oportunidade brinca com o prejuízo de quem perdeu essa 1ª hora do dia.



Bar Brahma – Av. Ipiranga: Av. Sao Joao, 677 – Centro, Sao Paulo

Bar Brahma Aeroclube – Av. Olavo Fontoura, 650 – Jardim Sao Bento, Sao Paulo

Bar Leo Aurora – R. Aurora, 100 – Santa Ifigênia, Sao Paulo

Bar Leo Braz Leme – Av. Braz Leme, 1020 – Prédio da Totvs – Santana, Sao Paulo

Bar Leo Vila Madalena – Rua Aspicuelta, 578 – Vila Madalena, Sao Paulo

Bar Leo Ouvidor – R. do Ouvidor, 18 – Centro, Rio de Janeiro

