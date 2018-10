Para o Dia das Crianças, Gol cria versao kids de uniformes da companhia

Para comemorar o Dia das Crianças, a Gol Linhas Aéreas levou os filhos dos colaboradores para vivenciar um dia de trabalho e conhecer a dinâmica das principais funçoes exercidas pelos pais. Durante a açao, os pequenos conheceram a rotina de pilotos e comissários, além das áreas de aeroportos, atendimento ao cliente, manutençao, cargas e departamentos administrativos. As crianças usaram crachás e uniformes especialmente confeccionados para elas. Enquanto uma parte da turma acompanhou de perto o trabalho no aeroporto, a outra decolou de Congonhas (SP) para Porto Alegre (RS) e observou o trabalho a bordo – confira no vídeo.

publicidade publicidade