FutureBrand Index 2018 revela qual é a empresa mais bem preparada para o futuro

Estudo lançado nessa 3ª feira, dia 09, pela FutureBrand, revela as marcas mais bem preparadas para o futuro dentre as 100 maiores do mundo por capitalizaçao de mercado. A Walt Disney Company lidera o ranking. Foram analisadas as respostas de um grupo de 3.000 pessoas (composto por homens e mulheres, entre 21 e 75 anos de idade, todos executivos, funcionários públicos, profissionais capacitados ou donos de micro e pequenas empresas) para medir o chamado “futureproof factor”, ou seja, o quao bem posicionadas as marcas estao para obter sucesso no futuro. As marcas que lideram o ranking sao aquelas que melhor combinam um propósito claro com uma experiência engajadora. Sao elas que também apresentam os melhores índices em relaçao ao desejo de comprar, trabalhar para e investir. Das 25 empresas mais bem colocadas, 13 sao americanas e 6 sao chinesas (incluindo uma de Hong Kong). Japao, África do Sul, Coreia do Sul, Espanha, Suíça e Taiwan contaram com uma empresa representante cada. Cinco das marcas mais bem preparadas para o futuro sao do setor de tecnologia, 5 sao da área de serviços ao consumidor, 5 de bens de consumo, 5 da área de serviços financeiros, 3 da área de saúde, uma do setor de petróleo e gás e uma do setor industrial.



As empresas top 5 do FutureBrand Index sao:

• The Walt Disney Company

• Kweichow Moutai Co

• Gilead Sciences

• Apple Inc

• AbbVie Inc

As 5 últimas sao:

• Goldman Sachs Group

• Banco da China

• British American Tobacco

• Exxon Mobil

• Philip Morris

Avanços mais significativos:

• Sinopec (subiu 42 posiçoes no Index)

• GlaxoSmithKline (subiu 30 posiçoes)

• Verizon (subiu 26 posiçoes)

• China Life Insurance (subiu 24 posiçoes)

• Anheuser-Busch InBev (subiu 23 posiçoes)

Quedas mais significativas:

• LVMH (caiu 51 pontos)

• Walmart (caiu 45 pontos)

• Ambev (caiu 38 pontos)

• Facebook (caiu 37 pontos)

• Toronto Dominion Bank (caiu 29 pontos)

publicidade publicidade