Desconfinamento – a nova palavra que veio fazer parte do dia a dia dos portugueses

Chegou no Dia dos Trabalhadores e já apareceu logo impressa na capa do Público nesse dia 1º de maio. Desconfinamento! Como toda estreia, ainda nao mostrou a que veio e, por isso mesmo, já recebeu críticas de alguns e muitos alertas das autoridades nas mídias de todo o país. Por enquanto, ainda nao deu para sentir o que pode acontecer – por causa do feriado, a circulaçao entre concelhos está proibida desde as 00:00 de 6ª até as 23:50 de domingo, dia 03.

Na 2ª feira logo cedo, o desconfinamento vai começar a entrar aos poucos na vida dos portugueses, com medidas “excepcionais e específicas quanto aos serviços, estabelecimentos de restauraçao (bares e restaurantes), bem como ao acesso a atividades relativas ao comércio, prestaçao de serviços e edifícios públicos”, de acordo com o diploma publicado no Diário da República. O momento ainda é de grande responsabilidade e “o sucesso desse plano continua a depender, essencialmente, do comportamento de todos os portugueses”, alertou a Ministra da Saúde, Marta Temido, na conferência de imprensa diária sobre a pandemia da COVID-19.

Para este 1º período de saída do estado de emergência para o estado de calamidade pública, é necessário seguir o confinamento para pessoas doentes e em vigilância, o recolhimento domiciliário, o uso obrigatório de máscaras nos transportes e nos serviços de atendimento ao público, nas escolas e nos estabelecimentos comerciais e de serviços.

No comércio local é permitida a abertura de cabeleireiros, manicures e similares (por marcaçao prévia e condiçoes específicas), livrarias e outros. O regime de teletrabalho continua, sempre que as funçoes permitirem. Nos transportes públicos, ônibus irao rodar com uma lotação máxima de 2/3.

Também será possível a prática de esportes individuais ao ar livre (surf, por exemplo, no verao que se aproxima), ainda sem poder utilizar os vestiários, nem piscinas. Mais medidas estao a caminho a partir do dia 18 de maio, inclusive as que se referem às escolas, creches e universidade.

A luta pela vida depois da pandemia já tem o seu manual de bom comportamento – “Se as pessoas assumirem que o fim do Estado de Emergência significa ‘sair de casa’, bom, está tudo estragado”, declarou o primeiro-ministro, António Costa, acentuando na sua entrevista à RTP que as pessoas têm de perceber que a passagem do estado de emergência para o estado de calamidade, a partir das 23:50 de domingo, nao significa qualquer regresso à normalidade.

Nota – Portugal registra 1.007 mortos associados à COVID-19, mais 18 do que na 5ª feira, e 25.351 infectados (mais 306), indica o boletim divulgado nessa 6ª (01/05) pela Direçao Geral da Saúde. Com Lusa.