Em meio à pandemia, Coca-Cola dá novo significado a comercial emblemático

“Por Todos” é inspirado no “Para Todos”, comercial icônico da Coca-Cola criado há quase duas décadas pelo argentino Martín Mercado durante a crise argentina de 2001. Ele ocupa lugar de destaque no hall da fama da marca, além de ter versao em todas as línguas e ter sido visto em mais de 200 países. Foi usado por ocasiao do apartheid, como uma homenagem a Mandela em seu desaparecimento físico; também devido ao vírus SARS na China e como uma mensagem inclusiva para pessoas com deficiência na Alemanha, entre muitas outras oportunidades. Hoje, o anúncio original encontra seu correlato nesta nova peça criada agora pela agência Mercado McCann e adaptada no Brasil pela WMcCann. A peça será abordada em diferentes idiomas, com diferentes vozes de pessoas de todos os gêneros. “‘For All’ é filho de uma crise, por isso é austero e pode ocorrer mesmo nas condições que prevalecem hoje“, diz Martín Mercado.

