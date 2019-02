Designer & Client – animaçao retrata as experiências q todo criativo conhece

Criaçao do designer freelancer DeeKay, de Nova Iorque, essa animaçao resume a (muitas vezes difícil) relaçao entre designer e cliente, retratando experiências com que a grande maioria dos criativos vai se identificar. Qualquer semelhança com a realidade, portanto, nao é mera coincidência. ;-) Dica do DesignTAXI.

