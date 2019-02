Fake news é o que mais incomoda internauta brasileiro, diz IBOPE

Notícia falsa é o que mais incomoda os brasileiros na internet. Pesquisa do IBOPE Conecta sobre o tema aponta que 46% dos entrevistados se sentem incomodados com as fake news. Em 2º lugar, em um patamar bem abaixo, aparece conexao ruim, com 15% das mençoes. Os internautas brasileiros também citam pessoas mal intencionadas e arrogantes, publicidade em sites e aplicativos, exposiçao exagerada dos usuários, entre outros. Confira o ranking logo abaixo.

publicidade publicidade