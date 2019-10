Dia Mundial da Saúde Mental – família real inglesa dá voz e faz um alerta

O Dia Mundial da Saúde Mental é celebrado hoje. A OMS (Organizaçao Mundial da Saúde) faz um alerta e pede máxima atençao aos sintomas das doenças mentais, consideradas as mais incapacitantes do século XXI. Combater o preconceito contra as perturbaçoes de natureza mental, buscar conhecimento para um melhor diagnóstico e tratamentos de saúde adequados sao os principais objetivos desse dia.

De acordo com os últimos dados, 260 milhoes de pessoas vivem com algum tipo de distúrbio – muitos sofrem de depressao e ansiedade. As duas patologias custam em média 1 bilhao de euros à economia global em perdas no trabalho. E como vai a saúde mental em Portugal? Um estudo da Direçao Geral de Saúde mostra que o país lidera a lista dos países europeus com maior número de casos de perturbaçoes mentais. As mulheres sao as mais afetadas e a populaçao mais pobre e com menos acesso à educaçao e informaçao adequada.

Para provar que, em maior ou menor grau, todos podem vir a sofrer dessa verdadeira epidemia dos nossos tempos, os membros da família real inglesa – William, Kate, Harry e Megan – emprestaram a sua voz e fazem um alerta na locuçao de um vídeo que está rodando nas mídias de todo o mundo. Saúde!

