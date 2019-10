Cada caractere dessa fonte é 1 logo famoso – veja no que deu

Apresentada pelo DesignTAXI como a ‘Wingdings’ dos designers, a ‘Brand New Roman’ é uma fonte composta por 76 logos famosos. Cada caractere é um logo. Assim, por exemplo, o ‘f’ é do Facebook, o ‘a’ da Amazon, ‘k’ da Kellogg’s e ‘s’ do Skype, com variaçoes também entre minúsculas e maiúsculas. “A Brand New Roman é a fonte corporativa mais corporativa já criada! Agora todo seu conteúdo pode ser patrocinado”, diz a Hello Velocity, agência por trás do projeto. ;-) Se vc gostou e quiser fazer download clique aqui.

