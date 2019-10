Jornalistas registram o termo ‘fake news’, enviam carta de infraçao para Donald Trump

Cansados de ver o termo ‘fake news’ sendo usado de forma equivocada – em especial pelo presidente dos EUA –, os jornalistas da ‘Society of Professional Journalists’ resolveram pedir o registro do termo ao escritório de patentes norte-americano. “Trump popularizou a ideia de que toda a mídia tradicional é mentirosa e corrupta. Rotular histórias que o criticam como ‘fake news’ é uma arma poderosa”, diz Emily Bloch, Presidente da SPJ. “Agora vemos pessoas usando o termo para desacreditar histórias verdadeiras que nao estao alinhadas com suas opinioes políticas. E esse é um grande problema para um discurso saudável numa democracia.” A SPJ também vai enviar cartas de infraçao (cease and desist letters) para qualquer pessoa que usar o termo para lançar dúvida sobre histórias das quais ela simplesmente discorda ou nao gosta – inclusive para Donald Trump (veja abaixo) e “qualquer político, celebridade ou tuiteiro indignado”, diz a organizaçao. Veja acima o vídeo que apresenta a iniciativa, criaçao da agência WAX, e saiba mais aqui. Via Glossy.

