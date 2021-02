Dinamite | Veja o que o sabor explosivo desse produto fez com o outdoor ;-)

Marmite, bastante popular no Reino Unido, é um intensificador de sabor muito usado como pasta para passar no pao. Para divulgar sua nova ediçao limitada com chilli, batizada de ‘Dynamite’, a marca criou esse outdoor que mostra a embalagem aberta, com o produto esparramado por todos os lados, e a tampa presa ao para-brisa de um carro estacionado logo à frente. Ao já tradicional slogan ‘Love it or hate it’ (Ame ou odeie), foi adicionado o trecho ‘Be careful with it’ – ‘Tenha cuidado’. ;-) A criaçao é de Alex Lucas e Jon Farley, da adam&eveDDB, de Londres. Mais abaixo vc confere tbm o rascunho da ideia, um oferecimento do Behind the Billboard. Saiu na Campaign, mas vimos 1º no Twitter do Caio Turbiani, criativo brasileiro que tbm trabalha na adam&eveDDB.

